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Polisin alkollü adamla imtihanı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yerde yatan alkollü bir şahıs polis ekiplerini uğraştırdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yerde yatan alkollü bir şahıs polis ekiplerini uğraştırdı.


Edinilen bilgiye göre vatandaşlar yerde yatan bir şahıs için polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yerde yatan T.C. isimli vatandaşın yüksek promilde alkollü olduğunu belirledi. Ayakta durmakta zorluk yaşayan alkollü şahıs ekip otosuna götürülürken araca binmemek için kendini yere atarak polisleri uğraştırdı.


Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen şahıs polis ekiplerince ikna edilerek evine götürüldü.

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