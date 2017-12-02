Popovic: “Topu kaleye sokamıyoruz biz”

mağlubiyetini aldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Sonucun kendileri açısından üzücü olduğunu ve benzer şeyleri konuşacaklarını ifade eden Popovic, "Maçı domine ve kontrol ettik. İyi olan takım bizdik. Sahada çok iyi oynayan, futbolun doğrularını yapan bizdik, fakat rakibimiz bir kere geldi ve o fırsatta da golü attı. Topu kaleye sokamıyoruz biz. Bir şekilde gol olmuyor. Tabii ki, hayal kırıklığı yaşıyoruz, üzgünüz. Futbolcularım soyunma odasında çok sessizlerdi. Onlarca korner attık, ofansif olarak çok iyi işler yaptık. Fakat bir türlü topu ağlara gönderemedik. Golü yedikten sonra oyuncularım hiçbir şekilde motivasyon düşüklüğü yaşamadılar. Biz oyunu devam ettirdik, savaşmaya devam ettik. Bu kadar savaşmamıza rağmen, çok şeyler yapmamıza rağmen şansızlık var aslında, biraz da bitiricilik konusunda sıkıntı var. Finali yapamıyoruz. Ama şu an için yapacak bir şey yok. Savaşmaya devam edeceğiz. Atiker Konyaspor maçında haftalardır çok savaşıp da bir şekilde alamadığımız galibiyeti elde etmek için Konyaspor’un karşısına çıkacağız" dedi.

"Final kararı, son şutu beceremedik”

Üçüncü bölgeye çok kolay geldiklerini de aktaran Popovic, “Ama o final kararını, final pası futbolcularım ya da final şutunu, bitiriciliği bir şekilde yapamıyorlar. Belki de biraz acele ediyorlar, belki de biraz zorlama oluyor. Hemen sonuca ulaşma gayreti içerisindeler. Gerginlikten kaynaklı bir durum olabilir bu. İlk gol çok önemli, ilk golü atsaydık eğer farklı olabilirdi mücadele. Fırsatlar bulduk, penaltıdan yararlanamadık. Penaltı kaçar, her oyuncu penaltı kaçırır fakat penaltıdan sonra dönen topa Grozav’ın vuruşunu kaleci çok fantastik bir şekilde çıkardı, çok iyi bir kurtarış yaptı orada. Ardından golü yedik. 9-10 kişi savunma yapan Göztepe’ye karşı biz çok iyi mücadele ettik, çok iyi fırsatlar bulduk. Final kararı, son şutu beceremedik, yapamadık" ifadesinde bulundu.

"Biz burada zor bir süreçteyiz”

Bir gazetecinin Kardemir Karabükspor’un son maçlarda iyi oynadığını ancak sonuç alamadığını, bunun kulübün içinde bulunduğu durumla alakası olup olmadığı yönünde sorduğu soruyu Popovic, şu şekilde cevapladı:

"Zorlu bir süreçten geçiyoruz kulüp olarak. Benim futbolcularımın etkilenip etkilenmediğini belirtmem zor. Gerek idmanlarda, gerek maçlarda futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini veriyorlar ve hiçbir şekilde bana bu durumdan etkilendiklerini hissettirmiyorlar. Son 3-4 maça baktığımızda rakibimiz 2-3 şut çekiyor tehlikeli biz defalarca rakip kaleye gidiyoruz, futbolcularım defalarca deniyor bir şekilde olmuyor. Bu benim açımdan az hoca olarak az pozisyon vermek, çok pozisyona girmek mutluluk verici. Biz burada zor bir süreçteyiz kontrol edebildiğimizi kontrol ediyoruz. Saha içinde ve idmanlarda biz futbolcularımıza gerektiği şekilde müdahale ediyoruz. Onların da bize reaksiyonu çok iyi. Şu an sadece önümüze bakmak zorundayız ve çalışmaya devam etmek zorundayız. Her maç çok önemli ve çok zor. Çok iyi oynayıp kaybettik. İlk iş toplandığımız gün futbolculara çok iyi oldukları inancını vermek. Kendi şansımızı kendimiz oluşturmak zorundayız. Bu işi tersine çevirmek için ayağa kalkmalıyız. Deplasman galibiyetimiz yok ve Konyaspor maçında bir türlü gelmeyen sonucu almak içinde uğraşırız."