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20 Kasım 2017 22:49

Popovic: “Zor süreci, takım ve şehirle bütünleşerek atlatacağız”

Uzun süredir ekonomik sıkıntı içerisinde olan ve yönetim belirsizliğinin devam ettiği Kardemir Karabükspor ligin 12.

Popovic: “Zor süreci, takım ve şehirle bütünleşerek atlatacağız”

20 Kasım 2017 22:49

haftasının kapanış maçında Kasımpaşa’ya sahasında 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, yaşadıkları zor süreci takım ve şehirle omuz omuza vererek atlatacaklarını söyledi.


Kasımpaşa karşısında 2-0 mağlup olmaları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Popovic, “Bir mağlubiyet daha aldık. Zor bir maçtı. Bu maça iyi hazırlanmıştık ve iyi oynuyorduk. İlk gol maçı tamamen değiştirdi. İlk golde Ahmet’in bir hatası yok. Bir şekilde golü yedik ve bu golü çıkarmak için çok iyi çaba gösterdik ve hücum yapmaya çalıştık. Oyuncularım ne kadar deneseler de olmadı ve ikinci golü yedik. Kulübün içinden geçtiği bu zor süreçte bir arada gelip sırt sırta verip bu süreçten en iyi şekilde çıkacağız” dedi.


Yönetim belirsizliğin takımı etkileyip etkilemediği yönünde bir soruya ise, Popovic, “Her futbolcunun mantalitesi farklıdır. Bu takımın hocası olarak sahada futbolcuların bu durumdan etkilendiğini söyleyemem. Futbolcular sahada her şeylerini verdiler. Saha dışı faktörler tabii ki etkili olabilir fakat sahada bunu görmedim, bunlar değiştirilemez. Aslında futbolcularımız gole kadar çok iyi oynadı ve golden sonra kafaları baktı. Biraz motivasyon kaybı yaşadılar golden sonra. Biz güçlü kalmalıyız. İşlerin düzeleceğinden eminim. Karabük şehir ve Karabükspor tekrar iyi duruma gelecek bundan eminin ve hiçbir şüphem yok. Bizim şu an yapmamız gereken takım ve şehir olarak beraber hareket edip güçlü kalıp kazanan bir takım olma yolunda çalışmak ve adımlar atmak” ifadelerinde bulundu.




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