Prof. Dr. Mehmet Şişman KBÜ’yü ziyaret etti

Dr. Mehmet Şişman, Karabük Üniversitesini ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeleri, sorunları yerinde tespit etmek ve üniversite öğrenci temsilcilerinin görüşlerini almak üzere düzenli aralıklarla üniversiteleri ziyaret ediyor. Bu kapsamda Prof. Dr. Mehmet Şişman, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret etti. Makam ziyareti sırasında Prof. Şişman’a Karabük Üniversitesi hakkında bilgiler veren Rektör Polat, ziyaretinden dolayı konuğuna teşekkür etti.

Prof. Mehmet Şişman, makam ziyareti sonrası Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile birlikte Demir Çelik Kampüsünü gezdi. İlk olarak dış görünüşü ile dikkat çeken Karabük Üniversitesi Kamil Güleç Kütüphanesini ziyaret eden Prof. Şişman, burada kütüphaneyi gezerek bilgi aldı. Prof. Şişman daha sonra ise sırasıyla Demir Çelik Enstitüsünü, Üniversite Cami’sini, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünü, Öğrenci İşlerini ve Yabancı Diller Yüksekokulunu ziyaret etti. Prof. Şişman ziyaretleri sırasında öğrenciler ve akademisyenlerle de sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Kendi adına hazırlanan fidanı dikti

Kampüs gezisinin ardından Karabük Üniversitesi Senato Toplantısına katılan Prof. Dr. Mehmet Şişman toplantının ardından rektörlük binası arkasına kendi adına hazırlanan fidanı dikti. Rektör Prof. Dr. Refik Polat fidan dikimi ardından Prof. Dr. Mehmet Şişman’a ağaç dikme sertifikasını sundu.

Öğrencilerle iftar yapıldı

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, Karabük Üniversitesi ziyareti kapsamında son olarak Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile birlikte Karabük Üniversitesi öğrencileri ile iftarda bir araya geldi. Karabük Üniversitesi Uygulama Otelinde yapılan iftara YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Topçuoğlu, Zonguldak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, çok sayıda yerli ve uluslararası öğrenci katıldı. İftar yemeği toplu çekilen fotoğrafın ardından son buldu.