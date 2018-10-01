PTT Mobil Şubesi hizmete açıldı

Vatandaşların pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin kağıt bedelleri ile harçlarına ilişkin tahsilatlarda kolaylık sağlanması amacıyla Karabük Valiliği bahçesinde hizmete sunulan PTT Mobil Şubesinde vatandaşlar bedelli askerlik tahsilatı, PTT'nin diğer hizmetleri olan, havale, fatura ve anlaşmalı banka kredi kartı ile kredi tahsilatlar, Bağkur ve sigorta pirim tahsilatları, hızlı ve güvenilir para transfer işlemleri, maaş ve sosyal yardım ödemeleri, HGS işlemleri motorlu taşıtlar vergisi ile trafik ve karayolları geçiş cezaları tahsilatları, PTTCELL hizmetleri, tapu harç ve döner sermaye işlemleri tahsilatlarını PTT Mobil Şubesinden yatırabilecekler.