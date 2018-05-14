Ramazan davulcuları sınavda ter döktü

Zabıta Müdürü Sedat Köse başkanlığında oluşan ekip, 11 ayın sultanı Ramazan’ın vazgeçilmezi davulcuları Zabıta Müdürlüğü’nde toplayarak sınava tabi tuttu.

Belirli aşamalardan geçerek başarılı olan Ramazan davulcuları, ’Karabük Belediyesi Ramazan Davulcusu’ kartını boyunlarına takarak Ramazan’da sahur vakti davul çalabilecek.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, Ramazan davulunun örf, adetlerin ve göreneklerin devamı için olduğunu belirterek “Geceleri, herkesin elinde cep telefonu, çalar saat olmasına rağmen, televizyonlarda bir çok programın yapılmasına rağmen,Ramazan ayının adabından davulla uyandırma geleneğinin devam etmesi ve değerlerimize sahip çıkmak için, adaylardan davul çalma ile ilgili evrakları topluyoruz. Belgeler hazırlanıyor. Şikayet gelmeyen arkadaşları büyük mümkün mertebede görev vermeye çalışıyoruz. Kılık kıyafetleriniz, saçınız sakalınız düzgün olacak. Vatandaşlarımıza nazik davranacaksınız. Sizlere tepki gösterebilirler ama bunlara rağmen görevinizi yapacaksınız. İşimizi suistimal etmeyeceğiz. Bunları takip etmek için sivil arkadaşlarımız olacak sokaklarda. Sizleri mahalle mahalle takip edecek. Uygun olmayan durumlar tespit edilecek ve yerinde müdahale edilecek” dedi.