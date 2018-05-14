Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 16:09

Ramazan davulcuları sınavda ter döktü

Karabük Belediyesi, sahurda görev alacak Ramazan davulcularını sınavdan geçirdi.

Ramazan davulcuları sınavda ter döktü

14 Mayıs 2018 16:09

Zabıta Müdürü Sedat Köse başkanlığında oluşan ekip, 11 ayın sultanı Ramazan’ın vazgeçilmezi davulcuları Zabıta Müdürlüğü’nde toplayarak sınava tabi tuttu.


Belirli aşamalardan geçerek başarılı olan Ramazan davulcuları, ’Karabük Belediyesi Ramazan Davulcusu’ kartını boyunlarına takarak Ramazan’da sahur vakti davul çalabilecek.


Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, Ramazan davulunun örf, adetlerin ve göreneklerin devamı için olduğunu belirterek “Geceleri, herkesin elinde cep telefonu, çalar saat olmasına rağmen, televizyonlarda bir çok programın yapılmasına rağmen,Ramazan ayının adabından davulla uyandırma geleneğinin devam etmesi ve değerlerimize sahip çıkmak için, adaylardan davul çalma ile ilgili evrakları topluyoruz. Belgeler hazırlanıyor. Şikayet gelmeyen arkadaşları büyük mümkün mertebede görev vermeye çalışıyoruz. Kılık kıyafetleriniz, saçınız sakalınız düzgün olacak. Vatandaşlarımıza nazik davranacaksınız. Sizlere tepki gösterebilirler ama bunlara rağmen görevinizi yapacaksınız. İşimizi suistimal etmeyeceğiz. Bunları takip etmek için sivil arkadaşlarımız olacak sokaklarda. Sizleri mahalle mahalle takip edecek. Uygun olmayan durumlar tespit edilecek ve yerinde müdahale edilecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç