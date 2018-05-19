Ramazan eğlencesinde ’Euroleague’ heycanı

Akşam Namazının ardından başlayan ve ilk olarak çocuklara yönelik devam eden program teravih namazının ardından çeşitli etkinliklere sahne oluyor. Programlar meydana kurulan dev ekranda Euroleague’de dörtlü finale kalan Fenerbahçe Doğuş ile Zalgiris Kaunas arasında oynanan ve Fenerbahçe Doğuş’un kazanarak finale kaldığı karşılaşmanın gösterimi ile başladı. Meydanı dolduran gençler karşılaşmayı büyük bir coşku ile izlerken, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’e teşekkür ettiler.

Her akşam olduğu gibi program çocuklara yönelik çeşitli oyunlarla başladı. Karagöz ve Hacivat ile teravih namazına kadar gönüllerince eğlendiler.

Namazın ardından Karabük’ün sevilen seslerinden Hasan Alp Türk Sanat Müziği konserine geçildi. Gece yarısına kadar devam eden konserde Alp, Meydanı dolduran Safranbolululara müzik ziyafeti verdi.

Program bugün Ender Tekin tarafından verilecek ilahi konseri ile devam edecek.