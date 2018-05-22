Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Bahçelievler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile başlayan program, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Sosyal Yaşam Merkezi sertifika dağıtımında yaptığı konuşmada Karabük’te hiçbir yerde çocukların park ihtiyacı kalmadığını belirterek, “Daha önce bu parkın olduğu yeri hepiniz hatırlıyorsunuz. 9 yıllık görev süremiz boyunca Karabük’te 103 adet park yaptık. Karabük’te hiçbir mahallede çocukların park ihtiyacı kalmadı. Karabük’te hiçbir bayramda suların aktığını görmedim. 9 yıldan bu tarafa ise Karabük’te 6 saati geçen bir su kesintisi ortaya çıkartmadık” dedi.

Vergili, ayrıca, yılbaşı gecesi spor vadisini hizmete açacaklarını da ifade ederek, şunları söyledi:

“ Bu spor vadisi Türkiye’de örnek gösterilecek bir vadi olacaktır. Çevre illerde dâhil olmak üzere bütün herkesin buraya gezmeye, eğlenmeye geleceği bir vadi ortaya çıkaracağız.Geldiğimiz gün Karabük Belediyesi’nin elektrikleri kesildi ve işçinin maaşı verilemeyecek durumdaydı. Şuan ise Türkiye’nin en zengin Belediyesi, Karabük Belediyesi’dir. Herkes muhalefet partisinden birisi Belediye Başkanı olur ise şunlar yapılmaz, bunlar yapılmaz diye sıralıyorlardı. İktidar partisinden gelsinler de bu köprüyü yapsınlar. Bir gün dahi para sıkıntısı çekmedim. Bunu da Karabük Belediyesi’nin kapısından içeri rüşveti sokmadık. Belediyenin kasasına dışarıdan ikinci bir eli sokmadık. Bütün Karabük’ün duasını aldık. Böylece Karabük Belediyesi’nin kasası para ile doldu.”