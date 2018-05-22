Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 14:50

Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Karabük Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan Etkinliğinde mahalle sakinleri 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi Afet Parkında bir araya geldi.

Ramazan etkinlikleri devam ediyor

22 Mayıs 2018 14:50


Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Bahçelievler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile başlayan program, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Sosyal Yaşam Merkezi sertifika dağıtımında yaptığı konuşmada Karabük’te hiçbir yerde çocukların park ihtiyacı kalmadığını belirterek, “Daha önce bu parkın olduğu yeri hepiniz hatırlıyorsunuz. 9 yıllık görev süremiz boyunca Karabük’te 103 adet park yaptık. Karabük’te hiçbir mahallede çocukların park ihtiyacı kalmadı. Karabük’te hiçbir bayramda suların aktığını görmedim. 9 yıldan bu tarafa ise Karabük’te 6 saati geçen bir su kesintisi ortaya çıkartmadık” dedi.


Vergili, ayrıca, yılbaşı gecesi spor vadisini hizmete açacaklarını da ifade ederek, şunları söyledi:


“ Bu spor vadisi Türkiye’de örnek gösterilecek bir vadi olacaktır. Çevre illerde dâhil olmak üzere bütün herkesin buraya gezmeye, eğlenmeye geleceği bir vadi ortaya çıkaracağız.Geldiğimiz gün Karabük Belediyesi’nin elektrikleri kesildi ve işçinin maaşı verilemeyecek durumdaydı. Şuan ise Türkiye’nin en zengin Belediyesi, Karabük Belediyesi’dir. Herkes muhalefet partisinden birisi Belediye Başkanı olur ise şunlar yapılmaz, bunlar yapılmaz diye sıralıyorlardı. İktidar partisinden gelsinler de bu köprüyü yapsınlar. Bir gün dahi para sıkıntısı çekmedim. Bunu da Karabük Belediyesi’nin kapısından içeri rüşveti sokmadık. Belediyenin kasasına dışarıdan ikinci bir eli sokmadık. Bütün Karabük’ün duasını aldık. Böylece Karabük Belediyesi’nin kasası para ile doldu.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç