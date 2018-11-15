Rektör Polat, inşaat alanlarındaki çalışmaları yerinde inceledi

Dr. Refik Polat yapımı devam eden inşaatları tek tek gezerek incelemelerde bulundu.

Karabük Üniversitesinde, toplamda 100 bin metre kare kapalı alana sahip olacak başta Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı, Öğrenci İşleri Merkezi ve 1000 kişi seyirci kapasiteli spor kompleksi olmak üzere inşaatlara hızla devam ediliyor.

İlk olarak Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yanında yapımı devam eden, Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası inşaatını gezen Rektör Prof. Dr. Refik Polat, inşaatın durumu hakkında bilgi aldı.

Mühendislik Fakültesi yanına modern laboratuvar binası yapılıyor

Mühendislik Fakültesi binası yanında yapımına devam edilen laboratuvar binası, 22 bin m2'lik alan üzerine inşa ediliyor. Bir blok ve zemin artı dört kattan oluşan binada 72 adet laboratuvar, okuma salonu, kafeterya, seminer salonları, toplantı salonları, öğretim elemanı odaları ve kapalı otopark yer alacak.

Orta kısmında öğrencilere sosyal yaşam alanı sağlanacak olan laboratuvar binasında ayrıca, deprem ve malzeme laboratuvarı, temiz odalar ve yarı anekoik laboratuvarı ( ses yalıtımı ve gürültü giderimi ), plastik ve şekil verme laboratuvarı, kaynak atölyesi ve aşınma laboratuvarı, raylı sistemler laboratuvarı gibi az sayıda üniversitede yer alan, yapımı özel bir bilgi ve maliyet gerektiren laboratuvarlar da yer alacak. İnşaatı hızla devam eden laboratuvar binasının, yapılan sözleşme gereği 2020 yılının ilk döneminde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Kütüphane ile Mühendislik Fakültesi arasına 3 katlı spor kompleksi yapılıyor

Karabük Üniversitesi Kütüphanesi ile Mühendislik Fakültesi arasındaki alanda 1000 kişilik seyirci kapasiteli, tek blok ve 3 kattan oluşan spor kompleksi inşaa ediliyor. Haziran ayında inşaatına başlanan ve 2019'un ikinci yarısında bitmesi beklenen spor kompleksi 5 bin 600 metre kare kapalı alana ve 3 bin metre kare teras alanına sahip olacak.

Bodrum katında basketbol ve hentbol sahası ile çok amaçlı salonun yapılacağı kompleksin zemin katında voleybol ve basketbol sahası ile antrenman salonu, teras katında ise iki adet halı saha ve iki adet yarım basketbol sahası bulunacak.

Yeni Öğrenci İşleri Merkezi'nin temeli atıldı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası yakınında bulunan ve temeli Kasım ayının başında atılan yeni Öğrenci İşleri Merkezi binasının inşaatını da gezen Rektör Prof. Dr. Refik Polat, burada da inşaatın durumu hakkında bilgiler aldı.

Bin 512 metre karelik alan üzerine inşa edilecek olan ve içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü birimlerinin yer alacağını binanın 25 Ağustos 2019'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

İktisadi ve İdari Bilimler ile İlahiyat Fakültesi'nin karşısına yapılan yeni Öğrenci İşleri Merkezi binasında ayrıca seminer salonları, kütüphane, 15 adet derslik, stüdyolar, bilgisayar laboratuvarı, kantin, kırtasiye, sığınak ve depo da bulunuyor.

Öğrenci Otoparkı yapılıyor

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, stadyumun üst kısmında yapımı devam eden Öğrenci Otopark alanını da gezerek bilgiler aldı. Bir ay içerisinde kullanıma açılacak otoparkın bin araçlık kapasitesi bulunuyor.

Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü ile Safranbolu ve diğer yerleşkelerde yapımına devam eden binaların tamamlanmasıyla birlikte Karabük Üniversitesi toplamda 100 bin metre karelik yeni kapalı alana sahip olacak.