Rektör Polat, uluslararası öğrencilerle görüştü

Dr. Refik Polat, Mevlana ve Erasmus değişim programı kapsamında Karabük Üniversitesine gelen öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Hindistan, Bangladeş, Özbekistan ve Romanya gibi ülkelerden gelen öğrencilerle üniversitenin Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki yemekhanede bir araya gelen Rektör Polat, öğrencilerle sohbet ederek onların Karabük Üniversitesi

hakkındaki görüşlerini dinledi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de yemeğe katılarak öğrencilere sürpriz yaptı. Karabük Üniversitesi ile ilgili memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, Karabük’ü ve Safranbolu’yu çok beğendiklerini ve tekrar gelmek istediklerini söyledi. Öğrenciler kendileri ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Refik Polat’a ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’ye teşekkür etti.

Yemeğin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi.