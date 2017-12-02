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02 Aralık 2017 14:06

Rektör Polat’tan Ukrayna’ya hem iade hem de iş birliği ziyareti

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Polat’tan Ukrayna’ya hem iade hem de iş birliği ziyareti

02 Aralık 2017 14:06

Dr Refik Polat Ukrayna’daki Vasyl Stefanyk Precarpathian Ulusal Üniversitesi’ne hem iade hem de iş birliği ziyareti gerçekleştirdi.


Karabük Üniversitesi’nde düzenlenen “Türkiye-Ukrayna Diplomatik İlişkilerinde 25. Yıl” konferansına katılan Vasyl Stefanyk Precarpathian Ulusal Üniversitesi Rektörü Prof. Igor Tsependa’nın daveti üzerine bu ziyareti gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Refik Polat ve ekibi sıcak ve samimi bir şekilde karşılandı.


Vasyl Stefanyk Precarpathian Ulusal Üniversitesi heyeti ile bir dizi görüşme gerçekleştiren Karabük Üniversitesi heyeti, Üniversitede robot mühendisliği laboratuvarının yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İki üniversite arasında iş birliği yapılmasında mutabık kalınan görüşmede öncelikle öğrenci ve akademisyen değişim ile ortak konferans ve sempozyum organize edilmesi konuları üzerinde anlaşıldı.


Bir üniversitenin gelişmesi için uluslararası iş birliği kurması gerektiğini kaydeden KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, “Biz Ukrayna’yı hem ülke olarak hem insanlarını sevdiğimiz için buraya geldik. İlk önce Mekatronik alanında iş birliği kurmak istiyoruz. Eminim ki birçok alanda birbirimize faydalı olabiliriz.” dedi.


Rektör Prof. Igor Tsependa ise, kendi bilimsel çalışmaları ile Türkiye’nin bilimsel çalışmalarını birleştirdikleri zaman çok başarılı sonuçlara ulaşabileceklerini kaydederek, “ Türkiye birçok alanda gelişmiş teknolojilere sahip. Kendi bilimsel çalışmalarımız ile Türkiye’nin bilimsel çalışmalarını birleştirdiğimiz zaman çok başarılı sonuçlara ulaşabiliriz. Bu arada iş birliğinin sonuçlarını yakın zamanda görebildik.” dedi.




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