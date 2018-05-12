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12 Mayıs 2018 16:54

Rıfat Koca: “Karabük halkına hizmet gayesi ile bu yola çıktık”

AK Parti Karabük Milletvekili aday adayı Rıfat Koca, adaylık başvurusunda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin isim kısaltmasını “AKP” olarak yazdığı ve mülakat esnasında bunun kendisine sorulduğu yönünde çıkan haberler karşısında bir açıklama yaptı.

Rıfat Koca: “Karabük halkına hizmet gayesi ile bu yola çıktık”

12 Mayıs 2018 16:54


Aday adayı Koca açıklamasında, “Mülakat süreci benim adıma çok yararlı ve olumlu geçmiştir. Mülakat ortamında başvuru formuna dair şahsıma herhangi bir soru yöneltilmemiştir. Mülakat, AK Partimizin kıymet verdiği değerler üzerine sohbet ortamında, samimi bir yaklaşımla gerçekleşmiştir. ” dedi.


Her aday adayının mülakatta kaldığı süre kadar kendisine zaman tanındığını söyleyen Rıfat Koca, “Aday adayı arkadaşlarımın hemen hemen hepsi gibi bende aynı mülakat ortamına ve sorulara muhatap kaldım. 30 yılı aşkın süredir siyaset ve cemiyet hayatının içerisinde biri olarak tecrübelerimle Karabük halkına hizmet gayesi ile bu yola çıktık. Yakın çevrem, ailem, il ve ilçelerimizdeki dostlarımızın telkinleri ile bu kutlu davada AK Partimizin bir neferi olarak öne çıktım. Ön planda olan insanların bazı eleştirilere maruz kalması önlenemez bir durumdur. Bunlara bakmak yerine önümüze bakıp hizmet aşkı ve azmimizden hiçbir kayıp vermeden yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.




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