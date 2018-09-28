Sabah namazını kaçırmayan üçüzlere bisiklet hediye edildi

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde bulunan bir camii'de 40 gün boyunca sabah namazına gelen çocuklara bisiklet hediye edildi.

Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesi Dere Mahallesi Yukarı Küme Camii imamı Akif Kara 40 gün boyunca sabah ve diğer vakit namazlarına eksiksiz gelen Yasir Yavaşçı, Kerem Yavaşçı ve Burak Yavaşçı isimli çocukları bisiklet ile ödüllendirdi. Çocuklara camiyi sevdirmek ve sabah namazı alışkanlığı kazandırmak amacıyla yapılan etkinlikte üçüz kardeşler bisikletlerin sahibi oldu.

“Bu tür faaliyetlere devam etmeyi düşünüyorum”

Camii imamı Akif Kara 2018-2019 yaz Kur'an kurslarında kursa devam eden, bu kursta başarı gösteren ve kurs zamanınca 40 gün aralıksız vakit namazları, özellikle de sabah namazına gelen çocuklara bisiklet hediye edeceğini söylediğini belirterek, “ Tabi bu hediyeyi vermedeki amacım bu gençlerimize camii sevgisini, ilim sevgisini aşılamaktı. Birde 40 gün sabah namazının tadına varan yavrularımızı her daim camiyle buluşturmaktı. Bu amacımıza da ulaştık inşallah. Yaptığımız bu faaliyetle de Allah'ın izniyle de bu yavrularımız her daim dinine bağlı birer fert olarak yetişmesini temenni ediyorum. İnşallah bundan sonraki yaz Kur'an kursları döneminde de bu tür faaliyetlere devam etmeyi de düşünüyorum. Teşekkür ederim” dedi.