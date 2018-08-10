SADEP çalınmadık kapı bırakmayacak

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda, 15 kişilik ekibin tespit ettiği sorunlar rapor edildi. Ürkmezer’in talimatı ile başlatılan ve ilk günden bu yana bin 653 vatandaşa ulaşarak sorunlarının, taleplerinin dinlendiği SADEP çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Toplantı sonrası konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Kasa adı SADEP olan Safranbolu Acil Destek Programının amacına uygun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşleri bizi mutlu etti” dedi.

SADEP çalışmaları kapsamında bu güne kadar 11 Mahallenin ziyaret edildiğini kaydeden Ürkmezer, “Bu bağlamda bin 653 vatandaşımıza ulaştık. Yine 612 hane ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde vatandaşlarımızdan aldığımız taleplerin 46 tanesinin hizmeti tamamlandı ve 29 hanenin talepleri de programa alındı“ diye konuştu.

Belediyenin aşevinde pişirilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılan aceze yemeklerine SADEP projesi kapsamında 6 hanenin dahil edildiğini sözlerine ekleyen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “ İlerlemiş yaşı ya da engelli olduğu için kendi işlerini göremeyen vatandaşlarımıza da evlerinde temizlik hizmeti vermekteyiz. Bununla birlikte engelli vatandaşlarımızın yaşadığı 64 haneye ulaşmış, bizlerden her hangi bir talepleri olup olmadığı sorulmuştur. İnşallah Safranbolu’da ki tüm haneleri ziyaret ederek ”ifadelerini kullandı.