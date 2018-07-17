SADEP çalışmaları meyvesini veriyor

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile projelendirilen ve projeye bağlı 15 kişiden oluşan alanında profesyonel bir ekibin çalıştığı ‘Safranbolu Acil Destek Programı’ (SADEP) Safranbolu genelinde mahalle, sokak ve caddeleri gezerek tüm vatandaşların kapısını çalıyor.

Kapıları çalınan vatandaşlara talep şikayet ve önerilerini soran SADEP ekipleri, vatandaşın şahsi ve kentle ilgili şikayet ve önerilerini alarak Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’e rapor ediyor.

Ziyaretler esnasında Tarihi Çarşı bölgesinde yaşayan 73 yaşında eşi yatalak hasta olan bir vatandaşın ekiplerden ev temizliği için destek istediği bunun üzerine Ürkmezer’in derhal eve temizlik ekibi göndererek talebin karşılandığı öğrenildi.

Her hafta rutin olarak gerçekleştirilen halk toplantısına gelen yaşlı vatandaş Ürkmezer’e teşekkür ziyaretinde bulunarak diğer sıkıntılarını da aktardı. SADEP projesinin amacına uygun hizmet etmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Ürkmezer, “Safranbolu’da çalınmadık kapı bırakmayacağız, bu sayede vatandaşımızın maddi manevi Kaymakamlık ve Belediye olarak bizden talep ettikleri konuları tespit ederek gerekli çalışmaları başlatacağız. Geliştirdiğimiz tüm projeler vatandaşımıza doğru hizmeti sunabilmek içindir. Bizler Devlet ve halk arasında köprü görevimizi en verimli şekilde sürdürmeye devam ederek eksiklikler varsa da yeni projelerle gidermeye gayret göstereceğiz” dedi.

SADEP projesinde çalışan güler yüzlü ekiplerin ziyaret esnasında vatandaşlarla yakın temasları sonucu elde edilen veriler Ürkmezer’in başkanlığında kaymakamlık ve belediye birim amirleri tarafından incelenerek gerekli çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.