SADEP değerlendirme toplantısı yapıldı

Fatih Ürkmezer başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda genel bir değerlendirme yapılırken, evleri ziyaret edilen vatandaşların talepleri de görüşüldü.

Toplantı sonrası, ekiplerin program dâhilinde ara vermeden hane ziyaretlerine devam ettiklerini belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer; “ Projeyi başlattığımız gün ifade ettiğimiz gibi burada amacımız, vatandaşlarımızın bizlere bire bir ulaşabilecekleri yollar üretmeye çalışıyoruz. SADEP bunlardan bir tanesi. Geçen süre zarfında görüyoruz ki, projemiz hedefine ulaşmıştır” dedi.

Bu güne kadar 3250 hanenin ziyaret edildiğini kaydeden Ürkmezer, “Bu ziyaretler neticesinde 7960 vatandaşa ulaşıldı, bilgileri ve talepleri alındı. Alınana talepler Kaymakamlık ya da Belediye tarafından gerçekleştirilebilecek ise derhal programa alınmakta. Bununla birlikte, İlerlemiş yaşı nedeniyle, ya da engelli olduğu için kendi işlerini göremeyen vatandaşlarımıza da evlerinde temizlik hizmeti vermekteyiz. Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı evleri tespit ederek bizlerden herhangi bir talepleri olup olmadığını da arkadaşlarımız yalnızca o gün için değil, belirli periyotlarda soruyorlar.” ifadelerini kullandı.

Safranbolu'da çalınmadık kapı bırakmayacaklarını hatırlatan Ürkmezer; “ Güler yüzü ile vatandaşla bire bir temasta olan SADEP görevlilerimize kolaylıklar diliyor, projede kendilerine destek olan Emniyet Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz ve muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.