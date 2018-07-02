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02 Temmuz 2018 13:17

SADEP koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi

Safranbolu Acil Destek Programı ( SADEP ) tespit ettikleri halkın sorunlarına çözüm bulmak için Safranbolu Belediye Başkanı ve Kaymakamı Ürkmezer başkanlığında toplandı.

SADEP koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi

02 Temmuz 2018 13:17


Alanında profesyonel 15 kişilik ekibin tespit ettiği sorunlar Safranbolu Belediye Başkanı ve Kaymakamı Ürkmezer’e rapor edildi. Safranbolu Belediyesi birim müdürleri ile bir araya gelen Ürkmezer, raporları teker teker inceleyerek müdürlerle toplantı düzenleyip istişarede bulundu. Birim müdürleri toplantıda vatandaşların sıkıntıları doğrultusunda acil giderilmesi gereken konuları listenin başına alarak en kısa sürede çözümlenmesi için notlar aldı.


Safranbolu’da kapısı çalınmadık vatandaş kalmayacağını belirten Ürkmezer, “Bizim önceliğimiz yaşadığımız kentin vatandaşını yakından tanımak, onun için de birçok projemizi bu yönde geliştirdik. Çünkü bize yol haritamızı belirleyecek olan vatandaşımızdır. Vatandaşımızın sorunlarını tespit edebilmemiz için SADEP projemiz bize rehber olacak. Mesai arkadaşlarım titizlikle çalışıp bize vatandaşımızın genel ve bireysel sorunlarını iletiyorlar. Biz de müdürlerimizle bir araya gelerek en hızlı şekilde devletimizin bize verdiği imkanlar ölçüsünde vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışacağız” dedi.




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