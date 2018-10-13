Safranbolu, 12. Uluslararası Kimyasal Fizik Kongresi'ne ev sahipliği yaptı

Türkiye'de 1986 yılından beri düzenlenmekte olan Uluslararası Kimyasal Fizik Kongresi'nin 12'ncisi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlendi.

Safranbolu Hilton Otel'de 12-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen, Türkiye'deki 60 üniversiteden 100 katılımcısı olan 12'nci Kimyasal Fizik Kongresi'ne Amerika, Almanya ve İsviçre'den bilim adamları katıldı. 'Kimyasal fizik' alanında kuramsal, hesapsal ve deneysel çalışan araştırmacıları bir araya getirerek son gelişmelerin tartışılmasına, bilgi alışverişine ve işbirliğine ortam sağlama amacını hedefleyen kongre iki yılda bir gerçekleştiriliyor.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yavuz Dede, kongrenin iki yılda bir düzenlendiğini ve sürekli organizatörlerinin değiştiğini belirterek “Hocalarımızla Safranbolu'da Kimyasal Fizik Kongresinin 12'ncisini düzenliyoruz. Bu kongreler ülkemizde 20 yılı aşkın süredir yapılan, bir geçmişi olan ve aynı zamanda alanında en üst düzey konuşmacıları aralarında ağırlayan bir kongre sistemidir. Her iki senede bir gerçekleştiriliyor ve sürekli organizatörleri değişiyor. Biz de bu seneki kongreyi organize ettik. Kongremize yurt içinden ve yurt dışından çok saygın bilim insanları katılıyor. Fizik ile kimyanın etkileştiği noktalar bunlar. Özellikle uluslararası konuşmacılarımız alanında çok büyük isim yapmış insanlar. Bazı bilimsel ölçeklendirme derecelerine göre Nobel alabilecek insanlar. Yerel konuşmacılarımız da genç bilim insanlarından çok ciddi gelecek vadeden kişiler” dedi.

“Her şey kimyasallarla ilgili”

Kimya tabanlı bir kongre gerçekleştirdiklerini söyleyen Dede, “Moleküllerin maddenin yapı taşlarının hayatımıza etkisi ile ilgili alanla ilgili tartışılanların bulunduğu bir ortam. Çünkü soluduğumuz havadan giydiğimiz kıyafete, onun boyandığı kumaşa, aldığımız ilaca kadar her şey kimyasallarla ilgili. İçeride şu anda alanında dünyadaki bilimsel araştırmaların sınırlarında gezen insanlar yaptıklarını konuşuyorlar” ifadelerini kullandı.

"Dünyaca tanınan bilim adamları kongrede"

İsviçre'de bulunan Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) de çalışan Dr. Murat Kılıç, kongreye Almanya, Amerika ve İsviçre'den bilim adamları katıldığını ve Türkiye'deki meslektaşları ile buluşturduklarını kaydederek şunları söyledi: “Konuşmacılarımız sıradan insanlar değiller. Bilim alanında dünyada bilinen aynı zamanda da bilimsel anlamda karizmaları olan insanlar. Ayrıca Safranbolu'nun seçilmesinde en önemli etkenlerden birincisi Prof.Dr. Nevin Aytemiz hocamızın Karabük Üniversitesinde çalışıyor olması. Diğer yandan Safranbolu UNESCO'nun miras listesine girmiş çok güzel bir kent. Bu aynı zamanda konuşmacılarımızın, katılımcılarımızın bu toplantıya katılmasını kolaylaştıran bir etken oldu. Birçok katılımcı ilk kez Safranbolu'ya geliyor.”