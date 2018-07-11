Safranbolu, 15 Temmuz Şehitlerini anacak

45’de Aslanlar mevkiinden Misakı Milli Demokrasi Meydanına kadar olan yürüyüş ile başlayan etkinlikler meydanda devam edecek.

15 Temmuz Destanı başlığı altında pazar günü gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘15 Temmuz’un ülke ve millet olarak bizim için ne anlama geldiği, gelecekte çok daha iyi anlaşılacaktır. Tarihe not düşmek adına 15 Temmuz’la ilgili mümkün olduğu kadar çok bilimsel çalışma yapılmasını, mümkün olduğu kadar çok hatıra bırakılmasını sağlamalıyız’ sözünü hatırlatarak, “15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. 19.45’de Aslanlar Mevkiinden Misak-ı Milli Demokrasi Meydanına gerçekleştireceğimiz Demokrasi Yürüyüşü ile başlayacak ve gece boyu devam edecek olan programımıza milli ve manevi değerlere her daim sonuna kadar sahip çıkan Safranbolulu hemşerilerimi davet ediyor, bu vesile ile başta 15 Temmuz Şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi şükranla yâd ediyor, gazilerimize hayırlı uzun bir ömür diliyorum” dedi.

Safranbolu Kaymakamlığı tarafından paylaşılan 15 Temmuz program akışı ise 11.00’de Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in başkanlığında kabir ziyareti, 13.30 Ulu Cami’de öğle namazını mütakiben Mevlid-i Şerif ve Hatmi Şerif 19.45: Aslanlar Mevkiinden Misak-ı Milli Demokrasi Meydanına yürüyüş, 20.30’da akşam namazı arasından sonra Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, halka hitaben bir konuşma yapacak. Konuşmanın ardından şiirler ve 15 Temmuz darbe girişiminin anlatımını 250 şehidin isminin okunması ve Kuranı Kerim Tilaveti, yatsı namazının ardından ise kahramanlık türküleri, 15 Temmuz belgeseli yer alırken 23.45’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında halka hitabı meydana kurulacak olan dev ekranlardan izlenebilecek. 00.13’te sala okunacak.

Ayrıca Misak-ı Milli Demokrasi Meydanının girişine vatandaşların düşüncelerini paylaşmaları amacı ile bir de Anı Defteri konulacak.