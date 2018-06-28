Safranbolu Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Safranbolu’da muhtarlar ve vatandaşlar tarafından belediyeye iletilen talepler doğrultusunda bazı mahallelerde yol ve kaldırım tamiratı, parke döşeme gibi çalışmaların devam ettiği bildirildi. Sıcak hava şartlarına karşın çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, talep ve program doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çalışma programı doğrultusunda belirlenen eksikliklerin giderildiğini ifade eden Ürkmezer, “ Birim müdürlerimiz ile birlikte her fırsatta Safranbolu’da çeşitli bölgelerde incelemelerde bulunuyor, projeleri sık sık kontrol ediyoruz. Bu kapsamda programımız doğrultusunda gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalara her pazartesi gerçekleştirdiğimiz Halk Günü Toplantılarında vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek programa alıyoruz. Amacımız çok daha yaşanılır bir Safranbolu’yu gelecek kuşaklara aktarmak, vatandaşlarımızın hayatlarını daha rahat idame ettirebilmeleridir” dedi.