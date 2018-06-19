Safranbolu Belediyesi çocukları unutmadı

Hizmet faaliyetlerinin yanında, sosyal belediyecilik anlamında da örnek bir belediyecilik sergileyen Safranbolu Belediyesi, yaz tatilinde çocukları unutmayarak çocukların eğlenebileceği aynı zamanda sosyal alanlarda geliştirilecekleri, kaliteli vakit geçirerek yeteneklerini ortaya koymalarını sağlayacak çeşitli kurslarla çocukları buluşturacak.

Çocukların ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre eğitim alacaklarını ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “İyi bir dünya için gelecek nesillerin bir çok alanda bilgi sahibi olmalarının yolunu açmak için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Projelerin yanı sıra çocuklarımızın yaz tatillerini değerlendirecekleri, kendilerini geliştirecekleri ve yeteneklerini keşfedecekleri çeşitli branşlarda ücretsiz kurslar açarak,onlara sosyal anlamda katkı sağlamayı planlıyoruz.” dedi.

Ayrıca Safranbolu Belediyesi tarafından kurs kayıtları için SAKEM Aslanlar Merkez bina ve şubelerinden başvuruların alınacağı ifade edildi.