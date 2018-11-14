Safranbolu Belediyesi engel tanımıyor

sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki engelli çocukları için ailenin belediyeye yazdıkları dilekçelerine istinaden, tekerlekli sandalye hediye edildi.

Emek Mahallesinde ikamet eden ailenin çocuklarını ziyaret eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Dr. Fatih Ürkmezer'e eşi Miray Ürkmezer ve Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Özcan Eraslan eşlik etti.

Göreve başladığı ilk günden bu yana özellikle gençlerin ve çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmış bireyler olmalarını sağlamak amacı ile çeşitli projeleri hayata geçiren Ürkmezer, “Çocuklar ve gençler bizim için çok önemli” dedi.

Hem Kaymakamlık, hem de Belediye olarak gerekli şeyleri geciktirmeden uygulamaya özen gösterdiklerini ve imkânlarımız dâhilinde her zaman yanlarında olmaya çalıştıklarını belirten Ürkmezer, “Devletimiz bütün vatandaşlarımızın her zaman hizmetindedir, özellikle tüm dezavantajlı vatandaşlarımızın gerek eğitsel gerekse sosyal yaşama tam anlamıyla katılımını sağlamak için düzenlemeler hayata geçiriyor. Bizler de. Safranbolu Belediyesi olarak Karabük'te ilk defa engelli vatandaşlarımız için ücretsiz şarj istasyonları kurduk ve etkin biçimde kullanıldığını görüyoruz. Başarılı kızımızın hem okul, hem de sosyal hayata katılımında kullandığı aracını yeniledik, inşallah nice başarılarını duyarız” ifadelerini kullandı.