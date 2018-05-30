Safranbolu Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

Fatih Ürkmezer, ihtiyaç sahibi bazı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Barış Mahallesi ve Köy içi mahallesinde yaşayan iki aileye yapılan ziyarete, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür V. Fadime Uysal katıldı.

İlk ziyaret iki çocuğu ile birlikte Barış Mahallesinde yaşayan Songül Tokat oldu. Eşini trafik kazasında kaybeden Tokat, ihtiyaç duyduklarında Safranbolu Kaymakamlığı ve personelinin yanlarında olduğunu belirterek, Ürkmezer’e teşekkür etti.

Fatih Ürkmezer, Devletin ve hayırseverlerin sağladığı imkanlar doğrultusunda bütün ihtiyaç sahiplerine yetişmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Mensubu olduğumuz medeniyette bunu gerektirir. Bizler yardımlaşmayı seven, komşusu açken tok yatmayı kendimize yakıştırmayan bir milletiz. Bu nedenle kentin Mülki Amiri olarak en başta kendimi bu konu ile ilgili görevli addederim. Bundan dolayı vaktimiz el verdiğince ihtiyaç sahibi ailelerimizi bizzat ziyaret ederek dertlerine ortak olmaya, taleplerine çare bulmaya gayret gösteriyorum. Allah yardımcıları olsun” diye konuştu.

Tokat ailesinin evinde çözülmesi gereken konular hakkında notlarını alan Ürkmezer, evin iki minik çocuğu ile de yakından ilgilendi.

Ürkmezer ve beraberindeki heyetin diğer ziyareti ise Köyiçi Mahallesinde yaşayan ve çocuklarından bir tanesi Down sendromlu olan Kezban Kayaoğlu oldu. İki çocuğu ile yaşayan Kezban Kayaoğlu kızı Sevda’nın hastalığından dolayı bir yerde çalışamadığını ifade ederken, devletimizin kendisine bağladığı maaş ve kaymakamlık ve belediyeden aldığı desteklerle geçinmeye çalıştığını söyledi.

Ziyaret sonrası anneliğin ne kadar kutsal bir şey olduğunu bir kez daha gördüklerini söyleyen Ürkmezer, annenin rahatsızlığı sebebiyle çalışamadığını kaydederek, “İşte burada Devletimiz, bizler ve hayırsever insanlarımız devreye giriyor. Biz böylesi ihtiyaç sahibi ailelerimizi Kaymakamlığımız ve Belediyemizin yetkili kurumları ile belirliyor ve her ihtiyaçlarında anında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle sık sık mesai arkadaşlarımızla bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu ailemize de maddi ve manevi desteklerimiz devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Safranbolu’da ihtiyaç sahiplerinin bir an evvel belirlenmesi, devlete çeşitli nedenlerden dolayı ulaşamayan vatandaşların ulaşması, sıkıntılarına bir an önce çare bulunması için Safranbolu Acil Destek Projesi’nin ( SADEP) oluşturulduğunu belirten Ürkmezer, beraberindeki yetkililere evde ihtiyaç duyulan eşyalarında acil olarak sağlanması konusunda talimat verdi.