Safranbolu Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Bölgenin en geniş kapsamlı barınağı olan merkez, ameliyathane, müşahede odası, açık ve kapalı alanları ve temizliği ile dikkat çekerken, barınağa vatandaşların yanı sıra okullardan öğrenciler de ziyarete geliyor.

Safranbolu Belediyesinin yalnızca barınakta bulunan can dostlarımıza değil, sokak kedileri ve kuşlara da barınma imkanı sağladığını belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Bölgenin en kapsamlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizin yanı sıra, Safranbolu evi tarzında kentimizin çeşitli bölgelerine yerleştirdiğimiz ve yoğun talep alan kedi evlerimizin de talebe göre yerleştirme çalışmaları devam etmekte. Yine bununla beraber kuşların her türlü hava koşulundan korunması için tıpkı kedi evlerinde olduğu gibi Safranbolu Evi tarzında kuş evleri çalışması gerçekleştirerek kuşlara da barınma olanağı sağlıyoruz” diye konuştu.

Belediye olarak tüm sokak hayvanlarına sahip çıkmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Ürkmezer, “Sokak hayvanlarının kuduz aşılarını, iç ve dış parazit ilaçlarını yaparak iyileşmelerinin ardından alındıkları ortamlara geri bırakıyoruz. Belediye olarak sokak hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz ve hayvanlarımızı da korumak bizim görevimizdir” dedi.