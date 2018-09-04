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04 Eylül 2018 13:31

Safranbolu Belediyesi vatandaşların ihbarlarını dikkate alıyor

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi vatandaşların ihbarlarını dikkate alıyor

04 Eylül 2018 13:31


Vatandaşların mağdur olmamaları adına gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ekipler, gerek belediye çalışma programı gerekse vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendiren Su ve kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri 24 saat esasına göre çalışıyor.


Gerekli olan her noktada çalışmaların devam ettiğini ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Azimli ve bir o kadar verimli çalışmalarından dolayı tüm ekibe teşekkür ediyorum. Gerek bizlere şahsen gerekse Beyaz Masa ve müdürlüğe gelen talepleri anında değerlendiren personelimiz, gerekli olan çalışmayı derhal başlatarak Safranbolulu hemşerilerimizin mağdur olmamaları için görevlerini ifa etmekteler. Bu kapsamda vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımız ile bizlere miras olan Safranbolu’da tüm ekiplerimiz ile hizmete hiç bitmeyen azim ve şevkle devam ediyoruz” dedi.




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