Safranbolu Belediyesine atanan kayyım basının karşısına çıktı

Belediye Başkanlığı makamında gazetecilerle bir araya gelen Kaymakam Fatih Ürkmezer, dün sabah önce kaymakamlık, ardından öğleden sonra belediye başkanlığı görevini devraldığını söyleyerek, “Kaymakamlığa bağlı birimlerle birlikte Safranbolu’daki vatandaşlarımıza en iyi hizmeti yapmaya çalışacağız” dedi.

Safranbolu’nun bilinen bir şehir olduğunu belirten Ürkmezer, “Safranbolu kültürel anlamda kültürün ön plana çıktığı bir yer. Kültür ve turizmin bir arada olması anlamında en başta gelen ilçelerden birisi. Edindiğimiz bilgilere göre huzurlu bir şehir. Bizler kaymakam olarak öncelikle ilçede yaşayanların huzurlu yaşaması, eğitim öğretim faaliyetlerinin, sağlık hizmetlerinin iyi bir şekilde devam etmesini sağlamak. İnşallah kaymakamlığa bağlı birimlerle birlikte Safranbolu’daki vatandaşlarımıza en iyi hizmeti yapmaya çalışacağız. Dün itibari ile devraldığım belediye başkanlığı var. Belediye başkanlığı ve kaymakamlık görevinin bir arada olması avantajlar da getirecektir. Bize güvenen devlet büyüklerimizin bize güvenlerini Safranbolu halkına en iyi şekilde hizmet ederek, bu görevin altından alnımızın akıyla kalkmaya çalışacağız. Başta belediyenin birimleri, bütün siyasi partiler, kaymakamlık personeli, Safranbolu halkı, basın temsilcilerinin desteğini istiyoruz. Biz ne yaparsak yapalım burada amacımız vatandaşa en iyi şekilde hizmet getirmek. Biz sadece buradaki vatandaşlarımıza karşı da değil, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlere karşı da mesulüz. Bulunduğumuz görev yerinde görev yaptığımız sürece en iyi şekilde hem Safranbolulu hemşehrilerimizi hem de gerek yurt içi ve yurt dışından gelen bütün misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Bu hiçbir zaman tek başına olacak bir şey değil. Bütün ekip arkadaşlarımızla ortak akılla beraber inşallah Safranbolu için elimizden geleni yapacağız. İnşallah başarılı olacağız” dedi.

Ürkmezer, yaşanan süreçle alakalı kendisinden önceki belediye başkanının açıklamasının doğru olacağını da sözlerine ekledi.