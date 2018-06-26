Safranbolu Belediyespor’a dev sponsor iddiası

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Safranbolu Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Koca 3-4 sezondur final oynadıklarını ancak alınan talihsiz sonuçların ardından kapısından döndükleri BAL Ligine yükseldiklerini belirtti.

Takımda yeni yapılanmaya gittiklerini ifade eden Koca, “ Sezon sonundan itibaren çalışmaları hızlandırdık. Yapılacak takviyelerin ardından lige güçlü bir kadro ile girmeyi planlıyoruz” dedi.

Bölgesel Amatör Lig’in normal liglere göre çok daha maliyetli olduğunu dile getiren Başkan Koca şunları söyledi: “Safranbolu Belediye Spor tüm faaliyet alanları ile hem gençlerimizi spora teşvik ediyor hem de UNESCO Miras kentimizin bu tip organizasyonlarla tanıtımına da katkı sağlamayı hedefliyor. Bu nedenle maliyeti yüksek olan bir kategoride önemli katkılar yapacak, Safranbolu sevdalısı sponsorları da kulübümüze destek olmaya davet ediyorum.”

Belediye Spor da sponsor Şefik Dizdar söylentileri Koca’nın açıklamaların ardından Türkiye’nin en zengin 20 işadamından birisi olan ve Safranbolu için oldukça önemli proje ve yatırımlara imza atan Şefik Dizdar’ın takıma sahip çıkacağı yönünde söylentiler ortaya çıktı. Yine söylentiler arasından Dizdar’ın vereceği destek ile birlikte Belediye Spor da hedefinde büyüyeceği ve ilk olarak 3. Ligi düşüneceği konuşuluyor.