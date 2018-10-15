‘Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi Tarık Buğra Bilim ve Sanat Atölyeleri' açıldı

Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi etkinliklerinde bu sezonun ilk programı olan ‘Karabük Üniversitesi Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi Tarık Buğra Yılı Bilim ve Sanat Atölyeleri'nin tanışma programı Karabük Üniversitesi Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi Taş Bina'da yapıldı.

Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi'nde, bu yıl açılan Yazarlık ve Yayıncılık Atölyesi, Strateji Atölyesi, Tarih Siyaset Atölyesi, Genç Bilim İnsanı Atölyesi, Çocuk ve Genç Psikoloji Atölyesi, Drama ve Tiyatro Atölyesi, Gelecek Tasarımı Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi, Sinema Atölyesi programlarının tanıtımında konuşan Karabük Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Alanı Rektör Danışmanı ve program koordinatörü Öğr. Gör. Mesut Doğan, ders dışı özgün eğitim programlarını üniversitenin 3. öğretimi gibi gördüklerini, bu programlarda öğrencilerin bilim ve sanat alanındaki gelişimlerine rehberlik yaptıklarını söyledi. Haftalık olarak tasarlanan atölyelerin sonucunda grup olarak bir ürün çıkarmanın esas olduğunu belirten Öğr. Gör. Mesut Doğan, atölyelerin sonucunda, sempozyum, tiyatro, panel, dergi, sergi, kısa film ve benzerleri eserlerin ortaya çıkacağını ifade etti.

Sesli Düşünme Kulübü'nün öncülüğünde gerçekleşen programların tanıtımda, söz alan Kulüp Başkanı Yasin Furkan Telli ve Başkan Yardımcısı Çağla Tütünen, atölye çalışmalarının tüm üniversite öğrencilerine açık olduğunu, atölyelerle birlikte, Mesnevi Okumaları, Kitap Okumaları ve Dergi buluşmalarının organize edileceğini, ayrıca Cumartesi konuşmalarında Karabük Üniversitesi'nden ve Türkiye'den seçkin akademisyen ve uzmanlarla özel söyleşiler gerçekleştirileceğini belirtti.

Açılış programından sonra gerçekleşen oturumlarda, Strateji, Tarih Siyaset Atölyesi'nde Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yrd. Doç. Dr. Sami Ağaoğlu ‘Güncel Tarih Meseleleri', Yazarlık-Yayıncılık Atölyesi'nde Öğr. Mesut Doğan, ‘Okur Yazar Olmak' hakkında öğrencilerle paylaşımda bulunurken Genç Bilim İnsanı Atölyesi'nde Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu Dr. Öğr. Üyesi Selim Gök ise ‘Genç Bilim İnsanları Atölyesi'nde konuşma yaptı.

Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi Atölye çalışmaları kapsamında, Öğr, Gör. Nesrin Gezici ‘Drama ve Tiyatro', Arş. Gör. Şeydanur Tezcan Özer ‘Çocuk ve Genç Psikolojisi', Kübra Demirci ‘Fotoğrafçılık' Furkan Akyol ‘Sinema' ve Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Karayazı ‘Mesnevi Okumaları' başlıkları altında katılımcılara tecrübelerini aktaracak.