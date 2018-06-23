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23 Haziran 2018 17:35

Safranbolu evi tarzında kuş yuvası

Safranbolu Belediyesi, örnek bir çalışmaya imza atarak kuşların barınabilmesi amacıyla Kıranköy mevkiide bulunan meydana kuş evi yerleştirdi.

Safranbolu evi tarzında kuş yuvası

23 Haziran 2018 17:35


Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı marangozhanede yapımı tamamlanan Kuş Evi Kıranköy mevkiide bulunan meydana yerleştirildi. Kuşların her türlü hava koşulundan korunması için böyle bir çalışma başlattıklarını belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer: “Belediye olarak rutin çalışmalarımızın yanında özellikle sokak hayvanlarını korumayı da kendimize bir görev sayıyoruz. Bölgenin en kapsamlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizin yanı sıra, Safranbolu evi tarzında kentimizin çeşitli bölgelerine yerleştirdiğimiz ve yoğun talep alan kedi evlerimizin de talebe göre yerleştirme çalışmaları devam etmektedir” dedi.


Bu kapsamda, kuşların her türlü hava koşulundan korunması Safranbolu Evi tarzında kuş evleri ile kuşlara barınma olanağı sağladıklarını ifade eden Ürkmezer, hayvanları korumak ve onların can güvenliklerini gözetmeyi önemsediklerini ve aynı çalışmayı kentin çeşitli bölgelerinde devam ettireceklerini söyledi.




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