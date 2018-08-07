Safranbolu İlçe Emniyet Müdürü Gül, göreve başladı

Sınıf Emniyet Müdürü Osman Gül, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’i makamında ziyaret etti.

Gül, Safranbolu gibi nadide bir kentte görev yapmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, “Bir huzur kenti olan Safranbolu’da tüm ekiplerimiz ile birlikte huzur ve güven ortamının korunması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ben yoğun iş temposundan şahsıma vakit ayıran Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Dr. Fatih Ürkmezer beyefendiye teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ürkmezer ise, “ Bir bölgede huzur ve güven var ise bunun baş aktörlerinden birisi de Emniyet Teşkilatımızdır. Müdürümüze Safranbolu’ya hoş geldiniz diyor, görevinde başarılar diliyorum. Tabii ki Safranbolu ilçemiz tarihi, kültürü, Osmanlı mimarisi, lokumu kadar kendi içerisinde ve ilçeyi ziyaret eden misafirlerine gösterdiği saygı ile de her zaman ön planda olmuştur. Böylesi güzel bir ilçede görev yapmak ta bizlere çok daha azimle çalışma şevki vermekte. Ben bir kez daha kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.