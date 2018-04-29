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29 Nisan 2018 15:36

Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi’nden şampiyonluk performans

Türkiye Liseler Arası Müzik Yarışması organizasyonunda Safranbolu İMKB rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi’nden şampiyonluk performans

29 Nisan 2018 15:36


Dünyanın en başarılı gençlik organizasyonu ödülüne sahip, Türkiye’nin müzik platformu fizy sponsorluğunda gerçekleştirilen, 21. Liseler Arası Müzik Yarışmasında muhteşem performans ile tüm rakiplerini geride bırakan Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi birinci oldu.Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in eşi Miray Ürkmezer, final gecesi öğrencileri yalnız bırakmazken, hem final öncesinde hem de sonrasında öğrencilerin heyecan ve mutluluklarına ortak oldu.


Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer yarışmanın başından beri öğrencilere desteklerini esirgemediklerini ve başarıları ile büyük gurur duyduklarını belirterek, “ Çocuklarımız ile gurur duyuyoruz. Böylesi önemli bir organizasyonda birinci olmak büyük başarı. Yarışmanın başından itibaren bizler kendilerine güvenimizin tam olduğunu söylemiştik. Ben bir kez daha evlatlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.




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