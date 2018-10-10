Safranbolu İş Dünyasından ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele' programına destek

Sürdürülebilir, etkili bir mücadele için bugünkü ekonomik şartları dikkate alarak, 2018 yılı sonuna kadar devamında üyelerimizle elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

TSO Meclis Başkanı Ünal, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” ile ilgili yapığı açıklamada, “Geçmişte uzun yıllar enflasyonla mücadele eden bir ülke olarak, enflasyonun ekonomimizin nitelikli büyümesini nasıl sekteye uğrattığına pek çok defa şahitlik ettik. Dolayısıyla enflasyonun ekonomik dinamizmimizi yeniden sekteye uğratmasını engellemek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programını çok anlamlı buluyor, bu mücadeleye tam destek veriyoruz. Zira hedefimiz büyük ve meselemiz Türkiye'dir. Çünkü üzerinde var olduğumuz, bizlere şüheda kanıyla emanet edilmiş bu topraklar, memleketimizdir. Enflasyon, tek başına ekonomik bir olgu değil, sosyal kodlarımıza da zarar vermektedir. Değerini yitiren sadece para değil, alın teri, üretim azmi, yatırım hevesi, gelecek umududur. Eriyen para değil, eriyen milli servetimiz olmaktadır. Bu nedenle, Enflasyonla Topyekûn Mücadele programı, bir destek çağrısıdır. Bu topraklar ve bu millet, memleketimizdir. Bizler, iş insanları olarak memleketimize varlığımızı borçluyuz. Şimdi kendi varlığımızdan fedakârlık etme vaktidir. Verimli üreterek, israfı önleyerek ekonomideki kısa süreli dalgalanmalara karşı sürdürülebilir, etkili bir mücadele için bugünkü ekonomik şartları dikkate alarak, 2018 yılı sonuna kadar devamında üyelerimizle elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Enflasyonla, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu ve ortak fedakârlıklarıyla daha etkin mücadele edileceğine inanıyoruz. Safranbolu esnafıyla, tüccarıyla, sanayicisiyle her zaman olduğu gibi yine, devletinin ve milletinin yanında olacak, Türkiye'nin başlattığı iktisadi mücadeleye en güçlü desteği verecektir” dedi.