Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer:

Fatih Ürkmezer, uzun süredir devam eden ve vatandaşlarla birebir görüştüğü Halk Günü Toplantılarının Safranbolu ve Safranbolu halkı adına oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, “Vatandaşlarımızla hasbıhal ediyor, taleplerini dinliyor, birlikte çözüm üretiyoruz “ dedi.

Fatih Ürkmezer’in talimatı ile başlatılan ve her pazartesi günü saat 14.00’da Safranbolu Belediyesi Meclis Odasında gerçekleşen Halk Günü Toplantıları yine yoğun ilgi görürken Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer her hafta olduğu gibi vatandaşları teker teker dinledi. Kaymakamlık ve belediye birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda bazı vatandaşlar yerine getirilen taleplerden dolayı Fatih Ürkmezer’e teşekkür ederken, bazı vatandaşlarda taleplerini ilettiler.

Kendilerine gelen her talebi, isteğin hem kendisi hem de ilgili birim tarafından not alınarak takip edildiğini ifade eden Fatih Ürkmezer, “Daha önce de belirttiğimiz üzere vatandaşlarımızın istekleri ya da şikâyetlerinin kayıtlarını tutuyoruz. Yerine getirilmesini istediklerin hizmetin tamamlanıp tamamlanmadığı konusunda kendilerini mutlaka bilgilendiriyoruz. Burada amacımız yalnızca vatandaşı dinlemek değil, amacımız talebini aldığımız vatandaşımızın isteğinin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek. Her hafta aldığımız olumlu geri dönüşler ise bizlerin çok daha büyük bir şevkle çalışmamıza vesile oluyor. Ben bir yılı aşkın bir süredir görev yapma onurunu yaşadığım Safranbolu’da şahsımdan ve ekip arkadaşlarımdan destek ve dualarını esirgemeyen değerli hemşehrilerime teşekkür ediyor, gerek halk günü toplantıları, gerek SADEP, gerekse bizzat ziyaretlerine giderek Safranbolu ve Safranbolu halkına hizmetlerimizin devam edeceğini belirtmek istiyorum” dedi.

Ürkmezer, her hafta olduğu gibi toplantı sonrası birim müdürleri ile bir araya gelerek talepleri değerlendirdi.