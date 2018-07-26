Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezinin temeli atıldı

Safranbolu Aslanlar mevkiinde yapımına başlanan Leyla Dizdar Kültür Merkezi temel atma törenine Vali Kemal Çeber, Vali Yardımcısı Vekili ve Safranbolu Kaymakam Vekili İsmail Bayata, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutan V. Albay Önder Şevik, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

10 bin metrekare alan üzerine yapımına başlanan Leyla Dizdar Kültür Merkezi içinde sanatçı odaları, 600 ve 100 kişilik konferans salonları, idari kısım, vurmalı çalgılar, saz, bağlama, piyano, keman, flüt, fuaye salonu ve galerilerin bulunacağı ifade edilen Kültür Merkezi daha sonra Safranbolu Belediyesi’ne teslim edilecek.

Bu binada yapılacak her türlü faydalı hizmetin onun ruhuna sevap olarak erişeceğine inandıklarını ifade eden Vali Çeber, "Safranbolu, ilimizin göz bebeklerinden birisi. Bu ilde, ilin geleceğiyle ilgili edilecek üç beş kelamdan birisi mutlaka Safranbolu’dur. Balıklar denizde yaşadığı için denizin kıymetini bilmez. Biz de bazen sanki Safranbolu’nun kıymetini bilme noktasında biraz yanlışlar yapıyoruz gibi geliyor. Bunu herkes için söylüyorum. Burada yapılacak en büyük faaliyetin Safranbolu’yu koruyarak sonraki nesillere en sağlıklı şekilde sunabilmektir. Bu kent sadece bizim değil, hatta sadece ülkemizin değil dünya miras kenti. Elimizden geleni sonuna kadar yapmamız lazım. Safranbolululardan Safranbolu’yu koruma merkezli yapacağımız davranış kalıplarını bu tür yatırımlarla süslememiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk’ün yaptığı duanın ardından Leyla Dizdar Kültür Merkezi inşaatına ilk harç Vali Kemal Çeber ve beraberindeki protokol tarafından butona basılarak döküldü.