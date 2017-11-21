Safranbolu MHP basınla bir araya geldi

Safranbolu’da düzenlenen programda MHP Safranbolu İlçe Başkanı Celal Tokatlı, ilçe teşkilatının görev bölümü yapıldığını belirterek, yeni yönetimi basına tanıttı.

Toplantıya; Karabük Merkez İlçe Başkanı, Karabük Ülkü Ocakları İl Başkanı, Safranbolu Ülkü Ocakları Başkanı, partinin yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

33 yıllık kamu çalışma hayatından sonra MHP çatısı altında siyaset yapmaya başladığını ifade eden Tokatlı, “Bu konuda gururlu ve mutluyum. Bu yolda beni destekleyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. 15 Temmuz itibarı ile Genel Merkezimiz tarafından atandık, bu süreçten sonra yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte üç aylık dönem içerisinde partimizi Safranbolu ilçemizin yanı sıra Karabük ilinde en iyi temsil etme gayreti ve azmi içinde olduk. Atama sonrasında en kısa süre içinde Kongre yapmamız gerekiyordu. Bu süreçte de 22 Ekim tarihinde 12. kongremizi gerçekleştirdik. Kongre sonrasında yeni oluşumda görev dağılımı yaptık. Bunun sonucunda oluşan yeni yönetim kurulumuz şöyle; İlçe Başkan Yardımcısı Berke Atay, İlçe Başkan Yardımcısı Muharrem Kaba, Mali İşler Edip Ateş, İlçe Sekreteri Cihan Teman, Kadın Kollarından sorumlu Nurten Sandal, Eğitim ve Sosyal işler sorumlusu Burcu Çetimkaya, Basından sorumlu Murat Özodabaşı’nın yanı sıra diğer yönetim kurulu üyelerimiz ile Safranbolu ilçesinde çok güzel hizmetler vereceğimize inancımız tamdır. Bu yola çıkarken en büyük biz duygusu ile çıktık.” dedi.

Tokatlı, Karabük gündeminin konusu olan Kardemir Karabükspor ile ilgili olarak ise, “Karabük gibi emekçi bir kentin takımı bu duruma düşmemeliydi. Safranbolu MHP İlçe Teşkilatı olarak üzerimize düşen ne olursa elimizdeki tüm imkanları kullanmaya hazırız.” ifadelerine yer verdi.