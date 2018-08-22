Safranbolu protokolü bayramlaştı

Her yıl olduğu gibi Tarihi Çarşıda bulunan Asmaaltında düzenlenen bayramlaşma törenine Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Ören, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Güneş, TSO Başkanı Ali Sami Acar, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Protokol ve vatandaşlar ile uzun süre sohbet eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu’da dördüncü bayramını kutladığını belirterek, “Değişen, devam eden bütün mesai arkadaşlarımla, esnaf arkadaşlarımızla, Safranbolu’muza hizmet veren herkesle bir bayramı daha yaşamanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Safranbolu’yu ziyaret eden yerli yabancı tüm misafirlere aynı şeyi söylediklerini ifade eden Ürkmezer, “Bizler tüm mesai arkadaşlarımız ile yani, emniyetimiz, jandarmamız, hastanemiz, fen işleri, şantiye, su ve kanalizasyon müdürlüğü, zabıta, beyaz masa kısaca tüm birimlerimiz ile 7/24 anlayışı ile emeklerini ortaya koyuyorlar. Buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan bir kez daha aileleri başta olmak üzere hepsinin bayramını bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.

Geçtiğimi günlerde babasını kaybettiğini ve kendisi için acılı bir bayram olduğunu ifade eden Ürkmezer, cenazeye katılamayıp telefon ile arayıp, taziye ziyaretinde bulunan tüm Safranbolululara teşekkür ederek, şunları söyledi: “Ülkemizde ve Safranbolu’muzda: İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz, mutluluğumuz, huzurumuz her türlü saldırıya karşı devam edecektir. Bu vesile ile bir kez daha Safranbolulu hemşerilerimizin, ülkemizin ve tün İslam Aleminin Kurban Bayramını kutluyor, daha nice bayramlara birlik ve beraberlik içerisinde erişmeyi niyaz ediyorum.”

Bayramlaşma programının ardından Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu Devlet Hastanesine ziyarette bulundu. Hastane personeli ve hastalara çeşitli hediyeler verilirken hastalarla sohbet etti. Ürkmezer son olarak Hasan Doğan Sevgi Evlerinde yaşayan çocuklarla bir araya geldi.