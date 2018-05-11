Safranbolu ramazan ayı etkinliklerine hazır

Fatih Ürkmezer, Osmanlı’nın Parmak İzi Safranbolu’nun Ramazan Ayına hazır olduğunu söyledi.

Safranbolu’da gelenekselleşen ramazan akşamlarının ve mahalle iftarlarının çok daha özel geçeceğini kaydeden Ürkmezer, “Safranbolu tarihe tanıklık etmiş bir kent. Böylesi önemli ve tarih kokan bir kentte Mübarek Ramazan günleri de bir başka güzellikte yaşanmakta. Bizlerde Kaymakamlık ve Belediye olarak bu bağlamda vatandaşlarımızın Ramazan Ayını eski günlerde olduğu gibi dolu dolu yaşamaları, yine eski mahalle iftarlarını ve komşuluk ilişkilerini canlı tutmak, çocuklarımıza güzel anılar bırakmak adına çeşitli etkinlikler düzenliyoruz” dedi.

Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak tüm ekiplerin Ramazan Ayında 7/24 anlayışı ile görevlerinin başında olacaklarını hatırlatan Fatih Ürkmezer, “Daha önceki yıllarda olduğu gibi oruçlarımızı yine tüm mahallelerimizde hemşerilerimiz ile birlikte açacağız. Burada amaç daha önce belirttiğim gibi birlik beraberliği kuvvetlendirmek, ramazan ayını hemşerilerimiz ile birlikte idrak ederek Korumanın Başkenti Safranbolu’da güzel bir ramazan ayını birlikte geçirmek” diye konuştu.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında yine her yıl olduğu gibi birbirinden güzel etkinliklerin olacağını da ifade eden Ürkmezer sözlerine şöyle devam etti:

“Burada 30 gün boyunca her akşam 21.00 ile 24.00 saatleri arasında Türk Sanat ve Halk Müziği konserleri, Sinema Gösterimleri, Kur’an Tilavetleri, Dini Sohbetler, eğlenceli yarışmalar, Çocuklarımıza yönelik çeşitli ekinlikler halkımızı bekliyor olacak. Ben bu vesile ile tün halkımızı Ramazan etkinliklerimize davet ediyor, önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Ramazan Ayının Safranbolulu hemşerilerime, Ülkemize, İslam Alemine, insanlığa barış, huzur ve kardeşlik duygularının çok daha kuvvetle pekiştirmesini niyaz ediyorum.”