Safranbolu ‘Safran Güzeli'ni seçecek

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu'da 2.Safran Festivali yarın başlıyor.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla ‘Osmanlı'nın parmak izi' olarak adlandırılan Safranbolu'ya ismini veren Safran Festivalinin ikincisi Kültür ve Turizm Vakfı tarafından gerçekleştiriliyor. Kortej ile başlayacak ve 3 gün sürecek olan festivalin birinci gününde protokol konuşmaları, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Şefik Dizdar Sanat Evi'nin açılışı ve konferans etkinlikleri düzenlenecek.

‘Safranbolu güzelini seçecek'

Safran Parkuru ve Safran Hasadı etkinliği ile başlayacak olan festivalin ikinci gününde Safranbolu'ya ait ‘Safranlı Yeni Lezzetler Yemek ve Tatlı yarışması' düzenlenirken festivalin son gününde ‘2018 Safran Güzelini' seçecek.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Safran festivalinde vatandaşların eğlenceli ve güzel vakit geçireceğini belirterek, “Safranı daha iyi tanıtmak ve daha geniş kitlelere ulaştırmak için böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Çok önemli isimlerin de yer alacağı festivalde misafirler 3 gün boyunca Safranbolu kültürünü tanıyacak. Bütün vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz” dedi.

Festival kapsamında TRT sanatçıları Gülcan Kaya ve Mustafa Arı sahne alacak.