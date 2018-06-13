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13 Haziran 2018 15:53

Safranbolu sokaklarında bayram temizliği

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yaklaşan Ramazan Bayramı nedeni ile çevre temizliği çalışmalarını hızlandırdı.

Safranbolu sokaklarında bayram temizliği

13 Haziran 2018 15:53


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik programının yanı sıra gereksinim duyulan bölgelerde genel temizlik çalışmalarına devam ediyor.


Ekipler kendi personel gücü ve ekipmanlarıyla belirlenen program çerçevesinde kentin tüm mahallelerinde ihtiyaca göre görev alıyor. Kent merkezinde ve özellikle çevre mahallelerde yerinde yaptıkları tespitlerin yanı sıra mahalle sakinleri ve muhtarlardan gelen talepleri de değerlendirerek çalışma takvimini belirliyor.


Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bayram nedeni ile ziyaretlerin artacağı mezarlık bölgesinde de çalışmaların tamamlandığı bildirildi.




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