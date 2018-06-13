Safranbolu sokaklarında bayram temizliği

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik programının yanı sıra gereksinim duyulan bölgelerde genel temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler kendi personel gücü ve ekipmanlarıyla belirlenen program çerçevesinde kentin tüm mahallelerinde ihtiyaca göre görev alıyor. Kent merkezinde ve özellikle çevre mahallelerde yerinde yaptıkları tespitlerin yanı sıra mahalle sakinleri ve muhtarlardan gelen talepleri de değerlendirerek çalışma takvimini belirliyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bayram nedeni ile ziyaretlerin artacağı mezarlık bölgesinde de çalışmaların tamamlandığı bildirildi.