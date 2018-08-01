Safranbolu TSO’da bölge sorunlarını görüştüler

Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu ve Devrek TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Ziyarette Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Hayri Boyacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Eyüp Öztürk, Osman İyigüngör ve Meclis Başkan Yardımcısı Fatih Namal hazır bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar; “Zonguldak, Devrek ve Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarına ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Başkanlık görevine yeniden seçilen Metin Demir ile yeni seçilen Zekai Kamitoğlu ve Haldun Hacıkulaoğlu’na görevlerinde sonsuz başarılar diliyorum. Ziyaret vesilesi ile bölge sorunlarına da değinmiş olduk. Bölgede ki kentlerimizin sorunları birbirine benzer özellikler taşımaktadır. Sorunlarımızın çözüm önerilerini, neler yapabileceğimizi müzakere ettik. Tekrardan kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Meclis Başkanı Cengiz Ünal; “Nazik ziyaretlerinden dolayı başkan arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliyorum. Yeni görevlerinde de başarılar diliyorum. Batı Karadeniz bölgesi şehirleri olarak ortak sorunlarımız mevcuttur. Girişimcilik kültürünün gelişmemiş olması, işsizlik, göç, coğrafi ve topografik şartların zorlukları, çarpık ve plansız kentleşme, kaçak yapılaşma ve ulaşım/erişim gibi problemler başı çekmektedir. Birçok problem yapısal ve köklü çözümlerin yanında ciddi bütçeler gerektirmektedir. Ayrıca TUİK 2015 verilerine göre Yaşam Memnuniyet sıralamasında Bölge illerimiz Türkiye’nin pek çok illerinin gerisindedir. Söz konusu illerimiz ağırlıklı olarak bölgesel teşvikte 3. Bölgede yer aldığından ve İPARD kapsamında olmadığından ne sınai nede tarım-hayvancılık yatırımlarını yeterince çekememektedir. Başkanlarımızla, Bölgemizin sorunları enine boyuna konuşarak çözüm önerilerimizi, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini nasıl artırabileceğimizin cevabını aradık. Verimli bir görüşme oldu. İlerleyen tarihlerde tekrar bir araya geleceğiz. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Biz bu düşünceyle hareket ediyoruz ve bu düşünceyle hareket etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.