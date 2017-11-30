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30 Kasım 2017 12:40

Safranbolu TSO’dan yurt dışı gezisi

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası yurt dışı gezi programı kapsamında iş adamlarını Balkan ülkeleri olan Arnavutluk ve Karadağ’a götürdü.

Safranbolu TSO’dan yurt dışı gezisi

30 Kasım 2017 12:40


25 kişilik heyet ilk olarak Arnavutluk’un başkenti Tiran’a geçti buradaki programdan sonra Arnavutluk Cumhuriyetinin en eski yerleşim merkezlerinden aynı zamanda ülkenin kuzey kesiminin en önemli sanayi ve kültür merkezi olan İşkodra’yı ziyaret etti.


Arnavutluk’taki ziyaretlerin tamamlayan heyet daha sonra Karayolu ile Karadağ’a geçti. Karadağ’da Kotor ve Podgorico şehirlerini gezen Safranbolu TSO üyeleri 4 günlük gezinin ardından yurda döndü.


Balkanlara yaptıkları gezinin işadamları için çok önemli olduğunu söyleyen, Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar, “Gezi programlarında iş adamlarımız meslektaşları ile istişarelerde ve fikir alışverişinde bulundular. Farklı ülkelerin, farklı şehirlerin, farklı kültürleri iş adamlarının ufkunu açmaktadır. Oda olarak daha önce de bu tür gezi programları düzenledik.” dedi.


Acar, ayrıca Türkiye’nin son yıllarda ihracat konusunda büyük bir ilerleme kaydederek, hükümetin sunduğu imkanların ve yurt dışında kurulan temsilciliklerin iş adamlarına büyük bir cesaret verdiğini belirtti.




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