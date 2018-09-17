Safranbolu'da 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk ders zili çaldı

Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve öğretmenin ders başı yaptığı eğitim-öğretim yılı tüm yurtta olduğu gibi Safranbolu'da da törenlerle açıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında düzenlenen günün ilk programı Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile sona ererken, diğer bir tören de Safranbolu Ünsal Tülbentçi İlk Öğretim Okulunda düzenlendi. Buradaki törene Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Müftüsü İsmail Temur, Okul İdarecileri ve veliler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından, şiirlerin okunması, halk oyunu gösterileri ve öğrencilerin karanfil dağıtımı ile başladı.

Okul Müdürü Niyazi Ortakçı'nın yaptığı açılış konuşmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, “Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Okullarımız, bireyin yaşamında temel eğitimin verildiği, bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırıldığı, zekâ ve yeteneklerinin ortaya çıkarılarak geliştirildiği en önemli yapılardır.

2018-2019 yeni eğitim-öğretim yılımızın ülkemize, milletimize, tüm eğitim çalışanlarına, öğrenci ve velilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarı diliyor, eğitime verdiği önemli katkılardan dolayı Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Dr. Fatih Ürkmezer'e teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Ürkmezer, sınıfları ziyaret ederek öğretmenlere çiçek verirken, öğrencilerle ilgilenip derslerini aksatmamalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek başarılar diledi.