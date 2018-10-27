Safranbolu'da 29 Ekim bereketi

UNESCO Dünya Mirası Şehirleri arasında yer alan, tarihi, doğası ve güzellikleri ile cazibe merkezi olan Safranbolu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da tatilcilerin en çok tercih ettiği yerlerden biri oldu.

Osmanlı mimarisini yaşatan konak, han ve hamamları ile açık hava müzesi olan Safranbolu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Pazartesi günü olması dolayısıyla 3 günlük tatili fırsat bilen tatilcilerin uğrak mekanı oldu. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi akınına uğrayan Safranbolu yabancı turistlerin de gözdesi olmaya devam ediyor. Üç günlük tatil süresinde otel, konak ve pansiyonlarda doluluk yüzde 100'lere ulaştı.

Turizmci Osman Şenoğlu, Safranbolu'da Uzakdoğulu turistlerin daha fazla olduğunu belirterek, onların sayesinde yoğunluğun olduğunu ve odalarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da iki gün boyunca tamamen dolu olduğunu söyledi.