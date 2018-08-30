Safranbolu’da 30 Ağustos coşkusu

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in kaymakamlık makamında protokolün bayramını tebrik etmesi ile başlayan tören Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında devam etti.

Düzenlenen programa Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in yanı sıra 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Güneş, kamu kurumlarının müdür ve amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ve yine Ürkmezer’in protokolün ve vatandaşların bayramını kutlaması ile devam etti.

Jandarma Üsteğmen Selim Bayrak günün anlam ve önemini belirttiği konuşmada Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında temel teşkil eden 30 Ağustos 1922’de kazanılan büyük zaferin 96. Yılını kutlamanın haklı gururu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek şunlaru söyledi: “20. yüzyıl başlarında meydana gelen büyük devletler arasındaki çıkar çatışmaları, dünyada gelişen fikir akımları, sanayileşme ve benzeri gelişmeler sonrası başlayan 1. Dünya savaşı sonunda Mondros mütarekesi imzalanmış, imzalanana antlaşma ile bin yıldır üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları dönemin büyük devletleri tarafından işgal edilmiş ayrıca Türk yurdunun parçalanması anlamına gelen Sevr antlaşması da ulusumuza dayatılmıştır. İşte böylesine umutsuz bir ortamda Mustafa kemal ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak Ya İstiklal Ya Ölüm parolası ile aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Türk ordusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında aylarca geçilemeyeceği düşünülen düşman mevzileri üç günde geçilmiş, 30 Ağustos’a gelindiğinde düşman kuvvetlerinin önemli bir bölümü imha edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetler anıyor, cennet vatanımız uğruna bu gün de bizlerin aynı duygularla canımızı vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum.”

Program, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencisi Simge Can’ın 30 Ağustos ile ilgili kendi yazdığı şiirini okumasının ardından sona ererken Ürkmezer ve beraberindeki heyet tören alanında bir süre daha sohbet etti.