Safranbolu’da 8 ayda 268 çift nikah kıydı

Safranbolu Belediyesi Nikâh Memurluğu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılı Ocak ve Ağustos ayları arasında 268 çiftin evlendiğini belirterek, “Bu rakamın yıl sonuna kadar 500’ü bulması bekleniyor. Evlenecek çiftler bize başvurularını yaptıklarında salonumuzu da görme fırsatı buluyorlar. Salonun geniş ve nezih olması çiftlerimize cazip geliyor. Bizlerde çiftlerimize elimizden gelen en iyi hizmeti veriyoruz. Bununla birlikte zaman zaman nikâh salonu haricindeki düğünlere davet edildiğimizde bu davetlere icabet ederek çiftlerimizin nikâhlarını kıyıyoruz” denildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile başlatılan uygulama ile nikâhları kıyılan her çifte Kuran’ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye ediliyor.