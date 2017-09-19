Safranbolu’da Ahilik Kültür Haftası kutlaması

Ahilik Kültür Haftası kapsamında Safranbolu Eski Çarşı Pazar yerinde düzenlenen etkinliğe, Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Safranbolu TSO Meclis Başkanı Ahmet Şahin, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner, Karabük Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, sivil toplum örgütü temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşma yapan Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, “Ahilik, sanat, ticaret ve mesleğin, kişilik ahlak ve doğruluğun bir karışımıdır. 13. yüzyılda Anadolu’da yaşayan Türklerin esnaf ve sanatkarın dayanışmasını sağlamak ve bir araya getirmek için kurulmuş sosyo ekonomik bir Türk kurumudur. Ahlak ve sanatın böylesine birbirine pekiştiren bir kurum olan ahiliği içimizde özümsemek, yaşamak ve yaşatmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer ise yaptığı konuşmada, kendileri açısından Tarihi Çarşı’da Ahilik Haftası’nı kutlamanın büyük bir şans olduğunu söyledi. Safranbolu’nun bu haftanın ruhuna en uygun yer olduğunu belirten Ürkmezer, "Ahilik gerçekten bir ruh işi. Zaman değişir, kurallar değişir ancak 800 yıllık kültür ve ruh içerisinde esnaf ve sanatkarın önemi hiçbir zaman değişmemiştir. Ahiliğin 6 tane kuralı var. Bu bizim Türk kültürüne de sirayet etmiş olan kuraldır. Bunlar; elini açık tut, sofranı açık tut, kapını açık tut, gözlerini bağlı tut, beline sahip ol ve diline sahip ol. Türk kültürünün yüz yıllar içerisinde geliştirdiği bu kurallar, bizim bir millet olarak zorlu dönemlerden kurallara bağlı bir şekilde üstesinden gelmemizi sağlamıştır. Bütün bu yüzyıllar içerisinde bu geleneğin ahilik, kültür ve ruh içerisinde esnaf arkadaşlarımız birbirlerine aktararak bir millet olarak zor zamanlarda altından kalkmamıza vesile olmuştur” dedi.

Törende, yıllardır elektrik ustalığı yapan Şahin Yardibi Ahilik kültürüne göre çıraklıktan ustalığa geçen Murat Yalçın’a şedini kuşatarak ustalığa terfi ettiğini ilan etti.

Yılın Ahisi seçilen Şahin Yardibi’ne ise Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran tarafından plaket verilirken, törende kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin son temsilcilerine protokol tarafından teşekkür plaketi verildi.

Törende, aralarında kalaycı, semerci, demirci ve yemenicinin de olduğu bazı mesleklerin kentteki son temsilcileri sanatlarını icra etti.