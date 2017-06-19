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19 Haziran 2017 18:50

Safranbolu’da asfalt çalışması

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, yağışlar nedeniyle geç başladıkları sezonda bu yıl hedeflerinin 50 bin tona ulaşacaklarını söyledi.

Safranbolu’da asfalt çalışması

19 Haziran 2017 18:50


Ekiplerin ilçede asfalt yapım çalışmalarına hızla devam ettiğini belirten başkan Aksoy, “ 2017 yılındaki hedefimiz olan 50 bin ton asfaltı kendi tesislerimizde üreterek Esentepe ve Barış mahallelerimize sereceğiz. Asfalt çalışmalarımızda bütünüyle kendi ekibimiz, kendi makinelerimiz ve kendi ürettiğimiz asfaltı kullanmaktayız. 2010 yılından bu yana Avrupa standartlarında ürettiğimiz ve insan sağlığına zararsız asfaltı halkımızın talepleri doğrultusunda Safranbolu’da asfaltlanmamış bir karış yol bırakmayan kadar sermeye devam edeceğiz. Şu anda Karayollarımız ile aynı standartta asfaltı üretiyoruz. Ne yazık ki bu yıl bölgemiz yağışı çok aldığı için asfalt çalışmalarına biraz geç kaldık. Ancak Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında durmaksızın, iki vardiya şeklinde çalışmalarımıza hız verdik ve inşallah hedefimize ulaşmaya gayret edeceğiz” dedi.




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