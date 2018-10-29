Safranbolu'da bayram bereketi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu, hafta sonu ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın birleşmesi dolayısıyla yaşanan üç günlük tatilde turist akınına uğradı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra geleneksel konakların bulunduğu tarihi kente gelen turistler güzel vakit geçirmek üzere 3 günlük tatillerini Safranbolu'da geçirmeyi tercih etti.

Türkiye'de, İstanbul ile kent ölçeğinde dünya mirası listesindeki tek yer olan Safranbolu, 19 ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen kültürel zenginliklerini korumadaki başarısıyla önemli bir turizm kenti olurken, Mencilis Mağarası, cam teras, kanyonlarıyla doğa turizmiyle de insanların ilgisini çekiyor.

3 günlük tatil nedeniyle otel ve konakların yüzde 100 dolulukla hizmet verdiğini ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, "Safranbolu'yu ülkemizde ve dünyada üne kavuşturan Safranbolu Evleri, kentin Çarşı, Kıranköy ve Bağlar semtlerinde toplanmıştır. Her yıl yüzlerce turistin kente gelmesine neden olan Safranbolu Evleri 18. ve 19. yy. Türk toplumunun geçmişini, kültürünü, ekonomisini, teknolojisini ve yaşama biçimini yansıtan bir mimarlık tarzı ile yapılmışlardır. Kente gelen turistlere Safranbolu Evi ve yaşamının tüm özellik ve güzelliklerini yansıtmaktadır" dedi.

Ürkmezer, Safranbolu'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin kentten memnun kalarak ayrılmalarını temenni ederek misafirlerin hoşça vakit geçirmeleri için kaymakamlık ve belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.