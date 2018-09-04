Safranbolu’da çavuş üzümü hasadı başladı

Fatih Ürkmezer, bağcılık açısından oldukça eski bir tarihi olan Safranbolu’da Çavuş üzümü hasadını başlatmak için Konarı Köyü’nü ziyaret etti.

Safranbolu Çavuş Üzümünün üretimini yerinde incelemek üzere Konarı Köyünde uzun süredir üzüm yetiştiriciliği yapan Hasan Yakupoğlu’na ait bağı ziyaret eden Ürkmezer, bağ saihibinden bilgi alarak, Safranbolu ve çevresinin bağcılık açısından oldukça eski bir tarihi olduğunu, İklim ve toprak yapısı itibariyle de sofralık üzüm yetiştiriciliğinin geniş alanlara yayıldığını söyledi.

Safranbolu ilçesi’nin hemen hemen bütün köylerinde Safranbolu Çavuş Üzümü yetiştiriciliğinin yüzyıllardır yapıldığını hatırlatan Ürkmezer, “Bugün itibariyle 297 bağ alanımız mevcut. Bu önemli bir rakam. İnşallah rakamlar ileriki dönemlerde daha da artacaktır. Bu gün 10 dönümlük arazi üzerinde üreticilik yapan Hasan Yakupoğlu beyefendiyi hem ziyaret ettik hem de kendisinden önemli bilgiler aldık. Üzüm hasadının hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Ziyarette, Yakupoğlu ile uzun bir süre sohbet eden Ürkmezer’e İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre eşlik etti.