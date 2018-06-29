Safranbolu’da ev yangını

Yangında bir kişi hafif şekilde yaralanırken, dumandan dolayı mahsur kalanlar ise merdiven yardımı ile tahliye edildi.

Edilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Emek Mahallesi Şehit Mustafa Arık Caddesi’nde bulunan Ufuklar sitesi E -Blok’ta yalnız yaşayan Osman Deniz’e ait evin mutfak kısmında yangın çıktı. Yaşlı adam yangına müdahale etmek isterken hafif şekilde yaralanırken, dairede çıkan dumanları gören site sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dumandan etkilenen ve ellerinde hafif derecede yanıkları olan Deniz, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Bu sırada olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan Osman Deniz daha sonra Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Safranbolu itfaiye ekipleri de mutfak kısmında çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Bu sırada daireden çıkan dumanlardan dolayı evlerinden çıkamayan bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin dayadığı merdiven yardımı ile tahliye edildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.