Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 19:30

Safranbolu’da ev yangını

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir apartman dairesinin mutfak kısmında yangın çıktı.

Safranbolu’da ev yangını

29 Haziran 2018 19:30

Yangında bir kişi hafif şekilde yaralanırken, dumandan dolayı mahsur kalanlar ise merdiven yardımı ile tahliye edildi.


Edilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Emek Mahallesi Şehit Mustafa Arık Caddesi’nde bulunan Ufuklar sitesi E -Blok’ta yalnız yaşayan Osman Deniz’e ait evin mutfak kısmında yangın çıktı. Yaşlı adam yangına müdahale etmek isterken hafif şekilde yaralanırken, dairede çıkan dumanları gören site sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dumandan etkilenen ve ellerinde hafif derecede yanıkları olan Deniz, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Bu sırada olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan Osman Deniz daha sonra Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Safranbolu itfaiye ekipleri de mutfak kısmında çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Bu sırada daireden çıkan dumanlardan dolayı evlerinden çıkamayan bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin dayadığı merdiven yardımı ile tahliye edildi.


Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç